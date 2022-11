Pd | Letta | ' voglio partito che parli soprattutto all' esterno'

(Di giovedì 24 novembre 2022) Roma, 24 nov. (Adnkronos) - "E' una fase in cui deve esserci grande libertà e vivacità di tutti coloro che hanno voglia di dire la loro. Oggi partirà per tutti i segretari di federazione e regionali un vademecum che sarà un po' un quadro di lavoro sulle cose da fare. La gran parte deve essere rivolta all'. Noi abbiamo bisogno di trovare la bacchetta magica che trasformi completamente il rapporto trae interno delle nostre energie, io vorrei che le nostre energie fossero tutte destinate a parlare all'". Così Enricoin Direzione.

... Conte: 'Il M5s non permetterà un massacro sociale' -: 'E' iniqua e improvvisata, il 17 dicembre in piazza' Stefano Bonaccini ha poi parlato della situazione del centrosinistra . 'Io non...... dettagliata da Calenda, è il preludio a un attacco verso gli altri partiti di centrosinistra che,la bozza della legge di Bilancio, hanno annunciato manifestazioni di piazza. "Iosapere ...Roma, 24 nov. (Adnkronos) - "E' una fase in cui deve esserci grande libertà e vivacità di tutti coloro che hanno voglia di dire la loro ... tutte destinate a parlare all'esterno". Così Enrico Letta in ...Gerry Scotti, al secolo Virginio. Conduttore televisivo, volto storico di mediaset, con un passato in radio e… in Parlamento. Il giudice di Tu si que vales fu infatti eletto deputato nel ...