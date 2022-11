Galaxy S23 Ultra | display luminosissimo e un vetro più resistente

HDblog

SamsungUltra potrebbe avere un display ancora più luminoso di quello visto sul predecessore S22 Ultra : secondo il leaker noto su Twitter come RGcloudS, potrebbe arrivare fino a 2.150 nit di picco.IlUltra di Samsung si sta rivelando un dispositivo piuttosto interessante, nonostante le numerose affermazioni secondo cui non presenterà alcun cambiamento importante rispetto all'attuale S22 ... Samsung Galaxy S23 Ultra, display più luminoso di iPhone 14 Pro | Rumor Il rivestimento potrebbe inoltre essere più resistente per competere direttamente con il Ceramic Shield di iPhone. E si parla anche di connettività satellitare.Qualcomm ha ufficializzato Snapdragon 782G, il nuovo processore per smartphone di fascia media. Intanto sta arrivando Dimensity 8200.