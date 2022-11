Globalist.it

Angelo, co - portavoce di Europa Verde e deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, ha fortemente criticato l'approccio della bozza di manovra finanziaria studiata dal governo. 'Laalza la ...... tutto cambia ma, nei fatti, nulla cambia: bisognerebbe dirlo agli elettori di Giorgia, ... Così il co - portavoce di Europa Verde e parlamentare di Alleanza Verdi e Sinistra, Angelo. "La ... Bonelli: “Meloni gioca con le cifre e con gli extraprofitti incasserà quasi la metà di Draghi” Il governo Meloni cura gli interessi di pochi, danneggiando ulteriormente le fasce più deboli della popolazione, già pesantemente colpite dalle numerosi crisi economiche che si sono susseguite. Angelo ...La manovra della destra avvicina dem, grillini e Si-Verdi. Conte disponibile dopo il pressing di Fratoianni e Bonelli. La Cgil non si schiera ...