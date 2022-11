Bomba carta danneggia l’auto di un imprenditore edile

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 24 novembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSan Giorgio a Cremano (Na) – Unaè esplosa intorno alla mezzanotte provocando danni ad un’auto di unin via Pagliare a San Giorgio a Cremano. Lo scoppio, udito in diverse aree della città, hato altre due vetture parcheggiate nelle vicinanzee. Sul posto agenti del locale Commissariato della Polizia di Stato. “Siamo in stretto e costante contatto con le forze dell’ordine che stanno indagando sull’accaduto ed esprimo la massima fiducia nel lavoro che stanno svolgendo – dice il sindaco di San Giorgio a Cremano, Giorgio Zinno – Come più volte fatto in precedenza, chiederò una maggiore attenzione al nostro territorio, anche aumentando gli uomini in campo per il controllo e la repressione di certi fenomeni come questo che preoccupano ...