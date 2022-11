Bergamo ringrazia il Generale Figliuolo | “Protagonista di un secondo 25 aprile”

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 24 novembre 2022). “Mi arrivavano lettere dalle più disparate organizzazioni, perché ognuno di noi in quel momento si sentiva essenziale. E io dicevo ‘Illustre Presidente, lei è essenzialissimo, ma sappia che si deve attenere all’ordinanza…’”. Fermo. Chiaro. Convinto delle proprie idee. Ottimista. Così ilFrancescoha gestito l’imponente campagna di vaccinazione per combattere la pandemia. Il commissario straordinario per l’emergenza Covid-19 è stato in visita anel pomeriggio di mercoledì. Accolto nella sede della Provincia, autorità civili e militari lo hanno omaggiato per quanto fatto durante la pandemia per l’Italia e in modo particolare per. Ed è stata l’occasione per ripercorrere le tappe di un percorso drammatico, ma alla fine vincente. E che per essere tale ha ...