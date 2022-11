Stefano Sala di Zuccari | Perché il reddito di cittadinanza è assurdo

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 23 novembre 2022) "Premetto che in un'azienda come la mia ildinon ha nessuna influenza su una nuova assunzione. Noi siamo un'azienda ad alta scolarizzazione, con uno stipendio medio che va dai 2.000 euro in su. Dubito che ci sia qualcuno che possa ritenere più appetibile i 6-700 euro al mese deldi. Trovo però ildipersonalmente una politica assurda per molte ragioni". Lo dichiara(Ceo & Founder di, l'azienda di Trento che dal 1993 si occupa di benessere in farmacia ed erboristeria attraverso integratori naturali e cosmeceutici) commentando le parole della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, durante la conferenza stampa sulla manovra economica del governo. ...