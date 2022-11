Sparatoria in un Walmart a Chesapeake | in Virginia | morti e feriti

Fino a 10 persone sono state uccise in unaavvenuta ieri notte in un supermercatoa Chesapeake, in Virginia: lo ha reso noto la polizia, come riporta la Bbc. Secondo le prime informazioni, a sparare sarebbe stato il ...Un miliardo di dollari in risarcimenti ai parenti delle vittime: il negazionismo costa caro Gli agenti hanno risposto a una segnalazione di unaaldi Sam's Circle intorno alle 22:...Secondo la polizia l'uomo ha agito da solo. . Gli agenti hanno risposto a una segnalazione di una sparatoria al Walmart di Sam's Circle intorno alle 22:15, ha detto il portavoce della polizia di ...(Adnkronos) – Potrebbero essere dieci le vittime della sparatoria avvenuta nella serata di ieri in un supermercato Walmart a Chesapeake, nello stato americano della Virginia. Ad aprire il fuoco un ...