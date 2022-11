Agenzia ANSA

Lieve rialzo inper il: il Wti passa di mano a 81,04 dollari al barile (+0,11%), il Brent è a 88,42 dollari (+0,07%). . 23 novembre 2022Pochi movimenti sui mercati azionari del Vecchio continente dopo l'leggermente positivo di Wall street: la Borsa migliore resta quella di Madrid che sale di ...sostenuti soprattutto dal... Petrolio: avvio in live rialzo, Wti a 81,04 dollari (+0,11%) - Economia Lieve rialzo in avvio per il petrolio: il Wti passa di mano a 81,04 dollari al barile (+0,11%), il Brent è a 88,42 dollari (+0,07%). (ANSA). (ANSA) ...A 12 giorni dall'avvio dell'embargo sul petrolio di Mosca l'esecutivo cerca ogni strada per evitare la chiusura di un polo che occupa 10 mila ...