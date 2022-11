Maxi recuperi | in Serie A come ai Mondiali | si è arrivati anche a 27 minuti extra

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Arrivano iinA, cosìsta avvenendo aidi calcio gli arbitri concederanno più tempo. Il pubblico che sta assistendo aiin Qatar si è reso conto che ci sono molti piùdi recupero, così da aumentare il tempo effettivo di gioco. In un paio di occasioni si èa 14di recupero,nella sfida tra Arabia Saudita e Argentina, in cui c’è stata la clamorosa sconfitta dei sudamericani. Ma l’apice è stato raggiunto durante Inghilterra-Iran con 27di recupero totale, sommando quelli concessi in entrambi le frazioni di gioco, complicel’infortunio del portiere dell’Iran. Ora ...

Da gennaio anche la Serie A dovrebbe adottare la politica dei minuti di recupero che si stanno vedendo alla Coppa del Mondo I minuti molto lunghi che stiamo vedendo al mondiale potrebbero a breve arrivare anche in Serie A. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, i maxi recuperi dei Mondiali presto arriveranno anche in Italia. Non solo. La Serie A studia dal Mondiale e si prepara ad assorbire un'altra grande novità: il cosiddetto "Fuorigioco semiautomatico", il SAOT. Come spiega la Gazzetta, domani è in programma una ...