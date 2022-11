Calciomercato.com

Quattro invece i croati del nostro campionato: Brozovic dell', Erlic del Sassuolo, Vlasic del Torino e Pasalic dell'Atalanta . Alle 14 in campo per il gruppo E la Germania,delle favorite ...Secondo il "Sun", i Blues sono pronti a riapriretrattativa col portoghese, da ieri libero dopo ... vista la concorrenza attorno al 25enne attaccante francese - Bayern ein testa - , il ... Inter, una contropartita per Scalvini | Mercato L’intervista alla centrocampista della Lazio Femminile. Sofia Colombo è senz’altro una delle giocatrici che più si sta distinguendo in questa Serie B Femminile: centrocampista dai piedi educati, con ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...