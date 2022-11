(Di mercoledì 23 novembre 2022) Le stime includono gli effetti dei principali interventi sui redditi familiari adottati dal governo: la riforma Irpef; l'assegno unico e universale per i figli a carico; le indennità una tantum di 200 e 150 euro, i bonus per le bollette elettriche e del gas; l'anticipo della rivalutazione delle pensioni

L'HuffPost

Dona, commentando lo scenario fornito dall'istituto di statistica, esprime comunque apprezzamento per le politiche del governo: "Sono servite, ivi compresi il bonus una tantum di 200 euro , ...'In ogni caso le politiche del Governosono servite, ivi compresi il bonus una tantum di 200 euro, mirato a chi guadagna meno di 35 mila euro, che ha contribuito a ridurre il rischio di ... Grazie a Draghi si sono ridotte diseguaglianza e povertà. Lo dice l'Istat Nel 2024 entreranno in vigore i nuovi vincoli europei e l’esecutivo dovrà mettere mano a pensioni e reddito di cittadinanza ...Babbi, autogrill, spie e segreti di Stato. L’ultimo libro di Matteo Renzi fa tornare d’attualità la vicenda dell’incontro tra l’ex premier e l’ormai ex agente dell’intelligence Marco Mancini alla staz ...