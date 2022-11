Uomini e Donne | anticipazioni | Ida Platano e Alessandro Vicinanza tornando subito ospiti in studio

I Comuni sono stati fondamentali strumenti in questa impresa che ha saputo alzare la soglia della protezione sociale, accanto ai medici, allee agliimpegnati nei servizi essenziali e ...uccise dache non accettano il loro modo di essere. Sta qui la radice dei femminicidi, non semplicemente l'omicidio di una persona di sesso femminile, ma il frutto deteriore di ...5' di lettura Ancona 22/11/2022 - Venerdì 25 novembre ore 17.30 allo Spazio Presente del Museo della Città, si terrà il secondo incontro de “Ogni diritto in meno è uno schiaffo in più”, una serie di c ...Da vivandiere a killer e fino a partecipare attivamente nel traffico nazionale e internazionale di droga. Negli ultimi anni è cambiato il ruolo delle donne nella ‘ndrangheta: “Dobbiamo entrare nell’or ...