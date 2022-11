Piazza Affari torna positiva | in rally i petroliferi

(Di martedì 22 novembre 2022) (Adnkronos) –, dopo la giornata negativa di ieri dovuta allo stacco delle cedole e allo scivolone del prezzo del petrolio. Proprio la tenuta del valore del greggio, oggi, migliora i risultati dei titolie fa andare Milano bene come Londra e Madrid. Il governo Meloni ha intanto presentato la sua prima legge di Bilancio, giudicata in maniera abbastanzadagli investitori. Per Equita Sim, il progetto è “prudente e sostenibile per la finanza pubblica”. A Milano il Ftse Mib guadagna lo 0,96% e chiude a 24.351,30 punti. Stabile lo spread tra Btp e Bund tedeschi, attorno ai 190 punti base. Il rendimento del titolo decennale è ancora a 3,9%. Sul listino principale diin positivo Eni (+4,52%). ...

Tra le società meno capitalizzate di, sottotono Aquafil , che chiude la seduta con un calo dell'1,86%.Rialzo marcato per la big italiana del tessile , che tratta in utile del 3,47% sui valori precedenti. Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del World Luxury Index . ...(ANSA) - MILANO, 22 NOV - Piazza Affari solida e sostanzialmente in linea con l'Europa il giorno dopo il via libera alla manovra da parte del Governo Meloni: l'indice Ftse Mib ha chiuso in rialzo ...Chiusura in rialzo per Piazza Affari e le altre borse europee con il Ftse Mib che a fine giornata avanza dello 0,96%.Sul fronte macro da segnalare che la crescita del Pil in Italia ...