(Di lunedì 21 novembre 2022) (Adnkronos) – “Non è assolutamente vero che la spesa per legravi così significativamente sul bilancio del welfare e quindi sul bilancio pubblico, per questo motivo le indiscrezioni circa la proposta avanzata in Consiglio dei ministri sulla riduzione delladellepiùper finanziare quota 103 ci trovano assolutamente contrari”. A dirlo Stefano, presidente, la rappresentanza della dirigenza e leprofessionalità di tutti i settori socio produttivi, pubblici e privati, che prosegue: “Se le prestazionistiche sono finanziate dai contributi,assistenziali, che hanno assunto nel tempo una dimensione ragguardevole pesano solo parzialmente sulla fiscalità generale e non ...

Adnkronos

...circa la proposta avanzata in Consiglio dei ministri sulla riduzione della rivalutazione dellepiù alte per finanziare quota 103 ci trovano assolutamente contrari'. A dirlo Stefano, ...... per questo motivo le indiscrezioni circa la proposta avanzata in Consiglio dei ministri sulla riduzione della rivalutazione dellepiù alte per finanziare quota 103 ci trovano assolutamente ... Pensioni, Cuzzilla (Cida): "Ridurre la rivalutazione di quelle più alte non è la soluzione" Roma, 21 nov. (Adnkronos/Labitalia) - "Non è assolutamente vero che la spesa per le pensioni gravi così significativamente sul bilancio del welfare e quindi sul bilancio pubblico, per questo motivo le ...ROMA (ITALPRESS) - Un dialogo sul domani della previdenza, del lavoro e dell'Italia che verrà. Sono stati i temi al centro di "30+ una finestra sul futuro", l'evento organizzato a Roma da Previndai, i ...