Cacciari a La7 | “Renzi? Un simpatico megalomane | assolutamente privo di autocritica Pd? Una micro-élite Va fondato | non rifondato”

(Di lunedì 21 novembre 2022) “? È un. La cosa incredibile di, come di tanti politici italiani, è l’assoluta mancanza di vera, l’incapacità di giudicare seriamente il proprio operato”. Così a “Non è l’arena” (La7) il filosofo Massimocommenta l’intervista rilasciata poco prima dal leader di Italia Viva, Matteo, al giornalista Massimo Giletti. E aggiunge: “Il modo in cuiha condotto l’iniziativa giusta della riforma costituzionale, suicidandosi su quel terreno così delicato, importante e strategico, è incredibile.dovrebbe ragionare sui suoi fallimenti prima che su quelli altrui. Senza giudizio critico delle proprie vicende non ci sarà mai nessuna terapia in questo paese, né per ...

