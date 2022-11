Bryan Danielson | “Non lotterò full time ancora a lungo”

Leggi su zonawrestling

(Di lunedì 21 novembre 2022)ha chiuso con la WWE nell’aprile del 2021, quando ha deciso di non rinnovare il suo contratto. Dopo essersi preso qualche mese di pausa, ha scelto di firmare con la AEW, debuttando ad All Out. Nessuno, dopo il suo ritiro forzato nel 2016, avrebbe potuto auspicare un ritorno sul ring così soddisfacente per l’ex WWE Champion, ma pare che l’attività a tempo pieno disia agli sgoccioli. Durante One Fall con Ron Funches,ha dichiarato che alla fine del suo contratto con la AEW smetterà di essere un lottatore, e la AEW di solito propone ai wrestler contratti triennali. “No, non ho uno scenario da sogno per il mio ultimo match, mi piacerebbe lottare due settimane prima di morire, ok? E non sapere che è il mio ultimo incontro. Sarebbe la ...