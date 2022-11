Melegnano | 17enne decapitato dal treno ad alta velocità | si fa largo l’ipotesi del suicidio

(Di domenica 20 novembre 2022) Image by fanjianhua on Freepik" style="display:block;margin-left:auto;margin-right:auto;">È accaduto nei pressi di un attraversamento all'altezza di via dei Cedri. Quando i soccorritori sono arrivati sul posto non hanno potuto che constatare il decesso del giovane

Un ragazzo di 17 anni ha perso la vita dopo essere stato investito da un treno. L'accaduto poco prima delle 14 di venerdì 18 novembre a, hinterland sud est di Milano, a circa un chilometro dalla stazione. Sul posto sono accorsi 118, con ambulanza e automedica, e polizia ferroviaria. Per la vittima però era già troppo tardi: ...Nella mattinata di oggi, venerdì 18 novembre, unè stato investito e ucciso da un treno sulla Linea Milano - Bologna a, nel Milanese. Tra le ipotesi prende corpo quella del suicidio, dato che il capotreno ha riferito di un gesto ...Oltre 400 persone lunedì pomeriggio a Melegnano per l’ultimo saluto a Matteo, lo studente del Volta di Lodi travolto da un treno dell’Alta velocità nella tarda mattinata di venerdì in zona Giardino. I ...Proseguono le indagini per far luce sull’accaduto. Il giovane frequentava l’Istituto Volta di Lodi, dove aveva conseguito anche una borsa di studio. Alla stazione di Melegnano sono 7 gli investimenti ...