Che tempo che fa | gli ospiti di stasera | 20 novembre 2022

"Abbiamo discusso fra noi se fosse il caso di inginocchiarci prima della partita, del resto è ciòabbiamo fatto per molto. Soin Premier League le squadre ora lo fanno solo nei big match, ma questo, i Mondiali, è il palcoscenico maggiorec'è e quindi il nostro vorrà essere un messaggio forte a favore dell'...... ' Per noi, come squadra, è stato un fine settimana importante: in Messico e in Brasile la nostra vettura ha raggiunto picchi elevati, è evidentesi comporta bene in una fascia diristretta.Da quel momento è iniziato il discernimento, prendi consapevolezza della tua scelta, è un tempo che la chiesa ti dà, perché è una scelta ardua, coraggiosa, dove prendi consapevolezza che Cristo è il ...È uscito il 18 novembre su tutti i digital store That Night, l’ultimo singolo del noto cantautore e chitarrista romano BOBBY SOLO che torna, dopo diversi anni, a deliziare ed incuriosire il suo affezi ...