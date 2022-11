Tiscali

Saraha vinto il titolo del doppio dell'"Argentina Open" , torneo WTA 125k dotato di un montepremi di 115nila dollari che si è concluso sui campi in terra rossa di Buenos Aires, in Argentina. In ...Saraha vinto il titolo del doppio dell'"Argentina Open" , torneo WTA 125k dotato di un montepremi di 115nila dollari che si è concluso sui campi in terra rossa di Buenos Aires, in Argentina. In ... A Baires Errani a segno in doppio