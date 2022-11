Pagelle qualifiche F1 GP Abu Dhabi 2022 | Red Bull perfetta | seconda fila discreta per Leclerc e Sainz

Leggi su sportface

(Di sabato 19 novembre 2022) Ledelledel GP di Abudi F1: ecco i voti ai protagonisti della caccia alla pole position sul circuito di Yas Marina. La pole position è andata al campione del mondo Max Verstappen, perfetto sul circuito che lo scorso anno lo ha incoronato campione. Alle sue spalle Sergio Perez, che vince il primo duello con Charlesper il secondo posto nel campionato piloti. Il monegasco della Ferrari chiude terzo per una manciata di millesimi ma in gara potrà affidarsi all’aiuto di Carlos, quarto. Terzaper la Mercedes, meno centrata rispetto alla gara in Brasile. Di seguito ecco i voti ai protagonisti. LA GRIGLIA DI PARTENZA MAX VERSTAPPEN, voto 10: Sabato perfetto per l’olandese, che domina lee ...