“La luna di Kiev” | una poesia per parlare in classe del conflitto Russo – Ucraino | un esempio di intervento in classe

(Di venerdì 18 novembre 2022) La pace è, inevitabilmente, da considerare la più importante risorsa per la costruzione della comunità, per la crescita personale e per la stessa sopravvivenza del nostro pianeta. Al centro di molte fedi, pratiche e culture, il progresso della convivenza pacifica è essenziale per garantire vite produttive e significative e società sostenibili. Serve, però, continuare a stimolare i nostri alunni, le nostre comunità, le nostre scuole. E bisogna farlo con iniziative stimolanti, gratificanti, entusiasmanti, come quella che, in questi giorni, stanno sperimentando, in assento laboratoriale alcuni alunni dell’Istituto Renato Guttuso di Carini, presieduto dal dirigente scolastico prof.ssa Valeria La Paglia. A fare da motivo trainante la“Ladi” di Gianni Rodari, tratta dalla raccolta “Filastrocche in cielo e in terra” ...