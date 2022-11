(Di venerdì 18 novembre 2022) È online il documentario realizzato qualche mese fa a Napoli su Khvichatskhelia, da una troupe georgiana prodotto da Gt e Crocobet, regional partner del Napoli Il direttore sportivo del Napoli Cristianoha parlato del calciatore georgiano: «Dopo la partenza di Insigne, serviva un esterno sinistro per completare la squadra.ha ottime capacità tecniche, nonilclassico,quello di, ogni volta fa qualcosa di importante. Ha portato innovazioni mentali, tecniche e fisiche alla squadra. Da quando è arrivato è diventato più fiducioso ma è sempre umile. È aperto coi compagni in campo, è untore onesto, la sua umiltà è da esempio per tanti bambini» Le parole disu cosa significa ...

IlNapolista

Oggi invece il direttore sportivo Cristianosi sta muovendo per prevenire l'assalto ai due gioielli, nonostante i rispettivi contratti stilati nell'estate scorsa siano sufficientemente ...Il direttore sportivo del club, Cristiano, ha già avviato le trattative con gli agenti di Kim eper un prolungamento del loro contratto fino al 2028 con relativo adeguamento dell'... Giuntoli: «Kvara gioca un calcio di strada» - ilNapolista Faccio colazione e poi mi alleno". (l'intervista è stata fatta prima della rapina all'auto, ora Kvara non vive più a Cuma). I commenti non li leggo, potrebbero influenzarmi, tendo a essere grato a chi ...Il direttore sportivo del Napoli Cristiano Giuntoli ha parlato di Kvaratskhelia in un documentario a lui dedicato: "Dopo la partenza di Insigne, serviva un esterno sinistro per completare la squadra.