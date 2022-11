Conai abbassa il contributo ambientale per 5 consorzi. Chi ci guadagna

Leggi su formiche

(Di venerdì 18 novembre 2022) A partire dal primo gennaio del prossimo anno, il(Cac) a carico di produttori e utilizzatori di imballaggi siancora. Sono cinque idel Sistema(Ricrea, Rilegno, Corepla, Biorepack e Coreve) che hanno deciso la riduzione delche le aziende pagano per i costi della raccolta differenziata degli imballaggi in acciaio, legno, plastica, plastica biodegradabile, vetro. Il risparmio stimato è di circa 170 milioni di euro nel 2023. In un momento di crisi come quello che le aziende stanno attraversando per gli aumenti legati all’inflazione, agli alti costi dell’energia e alle difficoltà per l’approvvigionamento delle materie prime, anche piccoli risparmi (che poi tanto piccoli non sono) possono fare la ...