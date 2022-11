Minorenni vittime di abusi | il fenomeno fortemente il crescita nel web

Leggi su 361magazine

(Di giovedì 17 novembre 2022) analizzato nel nuovo rapporto della Polizia criminale Il 20 novembre si celebra la Giornata mondiale per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, per ricordare il giorno in cui, nel 1959, l’Assemblea generale delle Nazioni unite ha adottato all’unanimità la Dichiarazione dei diritti del fanciullo, integrata poi lo stesso giorno di 30 anni dopo, dalla Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, che modificò il modo di vedere i bambini, non più come oggetto di cura, ma come soggetti di diritto. In occasione di questa ricorrenza, che si celebra a ridosso della Giornata europea per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l’abuso sessuale, fissata per il 18 novembre, il Servizio analisi criminale del Dipartimento della PS – Direzione centrale della Polizia criminale, ha realizzato un elaborato sull’andamento dei reati riconducibili alla violenza nei confronti dei ...