 La storia di Greta Spreafico scomparsa da Porto Tolle | dal sequestro | alla fuga Tutte le ipotesi

Leggi su ultimenotizieflash

(Di giovedì 17 novembre 2022)nel nulla dal 3 giugno 2022. Il caso della donnada, è stato trattato nelle ultime settimane dal programma Chi l’ha visto, di Rai 3, che ha riacceso la luce su questa intricata vicenda., racconta il suo compagno, non avrebbe avuto nessun motivo per scappare, per nascondersi o per compiere un gesto estremo. Lei che era stata messaprova dvita, a causa di una brutta malattia che ha combattuto, mai si sarebbe suicidata. E allora che fine ha fatto?, che vive a Erba, si era recata a, i primi di giugno, per vendere la casa che aveva ereditato dal nonno. Un altro motivo per il quale, a ...