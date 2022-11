Il missile esplode tra le auto a Dnipro Zelensky | ecco la pace di Putin | VIDEO

(Di giovedì 17 novembre 2022) Sono 14 i feriti nell'attacco missilistico effettuato dalle truppe russe a. Lo ha riferito il capo dell'amministrazione militare della regione, Valentin Reznichenko. Nel, girato da unmobilista e diffuso dal presidente Volodymyr, l'esplosione dopo l'impatto di un. Tra i feriti, che sono ricoverati negli ospedali della città, c'è anche una ragazza di 15 anni. I razzi russi hanno colpito due quartieri della città, danneggiando un impianto industriale e alcuni edifici residenziali. «un'altra conferma dalche i terroristi vogliono la. Mattina. Una città tranquilla e il desiderio delle persone di vivere una vita normale. Vai a lavorare, per affari. Attacco missilistico! Lo stato terrorista in realtà vuole ...

