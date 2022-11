G20 | figuraccia di Trudeau | Xi gli fa la cazziata

Leggi su nicolaporro

(Di giovedì 17 novembre 2022) Il tono è pacato, il contenuto decisamente stizzito. Tra Justine Xi Jinping a Bali c’è stato un momento di tensione, o almeno una incomprensione evidente. Lo si evince chiaramente da un video pubblicato sui social media e rilanciato da tutte le televisioni mondiali. Il presidente cinese e il premier canadese sono uno di fronte all’altro, in mezzo un traduttore. “Tutto ciò di cui abbiamo discusso ieri è trapelato sui giornali – si lamenta Xi Jinping col collega – Non è appropriato, non è così che si è svolta la conversazione. Il fuorionda ha un audio molto chiaro. E la presenza di telecamere non era affatto nascosta, fatto che lascia intendere come il presidente cinese abbia volutamente inteso dare una “lezione” al Canada. Il bilaterale tra i due si era svolto il giorno precedente, appena 10 minuti di colloquio, in cuiavrebbe sollevato ...