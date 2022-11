Benno Neumair | chiesto l' ergastolo Pm | ' È un menzognero cronico' - Cronaca - quotidiano net

Si è tenuta oggi in Corte d'assise a Bolzano la fase finale del processo a carico diaccusato di aver ucciso il 4 gennaio 2021 nell'abitazione di famiglia la madre Laura ed il padre Peter gettando poi i corpi nel fiume Adige.non era presente in aula. L'accusa ha ...Il processo a Bolzano: l'accusa ha chiesto che non vengano riconosciute eventuali attenuanti al giovane che ha confessato il duplice omicidio di padre e madre e l'occultamento dei cadaveri ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Bolzano, pm chiedono l’ergastolo e isolamento diurno per Benno Neumair: uccise i genitori ...Il processo a Bolzano: l'accusa ha chiesto che non vengano riconosciute eventuali attenuanti al giovane che ha confessato il duplice omicidio di padre e madre e l'occultamento dei cadaveri nell'Adige ...