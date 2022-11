UEFA | Ceferin | “Calcio si unirà per guidare cambiamento sostenibile”

Leggi su sportface

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Lasi è preposta scopi ben precisi lanciando le sue nuove linee guida per le infrastrutture sostenibili, in occasione dell’evento nella MEWA Arena di Mainz (Germania). Il documento introduce il concetto di sostenibilità delle infrastrutture. Sono trattati argomenti chiave come l’ubicazione, il design, l’ideazione e la costruzione, il terreno e il paesaggio. Inoltre ci sono approfondimenti sulla fase di gestione, l’uso della tecnologia integrata nell’infrastruttura dello stadio e la qualità del campo, la gestione dei rifiuti legati agli eventi e le questioni di salute e sicurezza. Obiettivo dell’evento è stato quello di favorire il passaggio di conoscenze e la condivisione delle migliori pratiche. Approvate dalla Commissione Europea, le linee guida si prefiggono di aiutare federazioni nazionali, Leghe, club, gestori di stadi e infrastrutture, le autorità locali e ...