Mercoledì deboli piogge e schiarite Nebbia in serata

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 16 novembre 2022) La vasta circolazione depressionaria presente in Atlantico riesce finalmente a sospingere verso l’Italia una serie di fronti perturbati, favorendo anche sulla Lombardianevicate sulle Alpi (solo ad alta quota), alternate aforiere di nebbie notturne in Pianura Padana, ponendo così fine a lunghi mesi di anticiclone con forte ristagno di inquinamento nei bassi strati.16 novembre Tempo Previsto: sulle estreme zone occidentali esaurimento delle precipitazioni già nel corso della notte, cona cominciare dal primo mattino e ampi spazi soleggiati nel corso della giornata. Altrove iniziali condizioni di nubi compatte conprecipitazioni, nevose oltre 1.800-2.000 m, ma in rapido esaurimento nel corso della mattinata a partire da ovest; entro ...