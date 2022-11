A casa dell’ex con un coltello | udienza di convalida per un 44enne

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSi era presentato nella giornata di martedì (15 novembre), sotto l’abitazionecompagna con una serramanico che aveva nel giubbotto. Un’intimidazione che la donna non aveva tollerato. Immediata la chiamata alle forze dell’ordine che arrivati sul posto avevano bloccato l’uomo, sequestrandogli, oltre all’arma da taglio, un temperino e un cutter sistemati in un borsello. Fermato e successivamente sottoposto agli arresti domiciliari dal sostituto procuratore del Tribunale di Benevento, Marilia Capitanio. Nei guai, è finito undi Benevento che, nei giorni scorsi, era stato scarcerato al termine di un procedimento penale avviato con una denuncia per maltrattamenti che avrebbe inferto alla donna. L’uomo, difeso dall’avvocato Gerardo Giorgione, è comparso questa mattina presso il ...