"Abbiamo parlato, non è la prima volta e non sarà l'ultima con i lavoratori" della ex, "siamo vicini alla loro battaglia ma le questioni che affrontiamo sono due, il pagamento ai lavoratori di ...Procede intanto la vertenza Qf, exDriveline, 370 lavoratori di Campi Bisenzio. Dopo l'ok dei ...che vede a rischio circa 300 lavoratori a Salerno alla Flextronics Manifacturing (570) di ... Gkn: addetti in Consiglio comunale Firenze, 'Qua a oltranza' - Toscana (ANSA) - FIRENZE, 14 NOV - Una trentina di lavoratori della ex Gkn a Firenze sono nel consiglio comunale del capoluogo per chiedere chiarezza sulla vertenza. "La disperazione, il tentativo di gettare ...Di Barbara Berti Quella che si preannunciava una giornata ad alta tensione nei fatti si è rivelata un’altra giornata di dura lotta dei lavoratori ex Gkn, ora Qf, di proprietà di Francesco Borgomeo. Se ...