Osimhen coraggioso e altruista | non c’è più solo il suo ego davanti Gazzetta

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 13 novembre 2022) Dopo il rigore sbagliato contro il Liverpool e l’infortunio, Victorè cambiato. Non è più concentratosu se stesso, scrive ladello Sport. Adesso è sempre sul pezzo, attento ai compagni, è generoso e. Tutta un’altra storia. “Un giocatore lo vedi dal coraggio, dall’altruismo, dalla fantasia. Canta De Gregori e il Nino che c’è in Victorlo ha ascoltato. Perché dopo il rigore sbagliato contro il Liverpool (e l’infortunio) il bimbo nigeriano ha cambiato marcia e non parliamodi gol”. “È diventato un leader nonperché segna, ma per come interpreta la partita. Per come è entrato mentalmente nel gioco. Prima quasi si assentava in certi momenti della partita. Ora è sempre sul pezzo e nonper il grande ...