(Di domenica 13 novembre 2022), 26enne del Kansas (Stati Uniti), ha una passione sfrenata per tutto ciò che riguarda ie le modifiche del corpo. Si definisce nonperché non vuole che la sua persona sia limitata da generi e stereotipi, per questo motivo parla di sé al plurale. Per i suoie le sueha speso migliaia di dollari, intorno ai 10.000 $. Le trasformazioni didopo molti cambiamenti estetici avvenuti nella sua vita ha finalmente trovato il suo stile, la sua dimensione. Pensa che ie le protesi di corno impiantate nella sua fronte siano un forte tratto distintivo che rende la sua immagine. Idi ...

ilmattino.it

disono in tutto 28 e si trovano per lo più intorno alla bocca e sul viso. Il profilo Instagram Il profilo Instagram diconta più di 5.000 follower e tantissimi like alle sue ...disono in tutto 28 e si trovano per lo più intorno alla bocca e sul viso. Il profilo Instagram Il profilo Instagram diconta più di 5.000 follower e tantissimi like alle sue ... Jessy, 28 piercing e corna: ecco la faccia non binary. «Affascinante, originale e unica» In Iran è stata decisa la prima condanna a morte dopo le «rivolte» esplose in seguito alla morte di Mahsa Amini, la ventenne arrestata e poi deceduta perchè ...Jessy, 26enne del Kansas (Stati Uniti), ha una passione sfrenata per tutto ciò che riguarda i piercing e le modifiche del corpo. Si definisce non binary perché non vuole che la ...