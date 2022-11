Istanbul | esplosione in centro | 6 morti e 81 feriti ' È stata una donna kamikaze'

Il presidente turco Recep Tayyip Edogan ha fatto sapere che si sospetta che l'nel centro disia stato un attentato terroristico. Erdogan, come riporta Anadolu, ha menzionato "il ruolo di una donna in questa situazione", senza aggiungere ulteriori ...Ucraina: Erdogan, 'con Putin rapporto di fiducia, manterremo nostro ruolo di mediazione' Intanto, sale a 6 morti e 81 feriti il bilancio dell'nel centro di. Il panico si è subito ...Una donna kamikaze si fa esplodere nella via dello shopping al centro di Istanbul. Ci sono almeno 6 morti e 53 feriti, ma il bilancio delle vittime potrebbe aumentare. Vietato ai media turchi di ...Una forte esplosione si è verificata nel pomeriggio di oggi, domenica, nella trafficata via commerciale di Istiklal, nel cuore della città di Istanbul. La deflagrazione è avvenuta attorno alle 16.20 ( ...