La questione dell’Europa centrale secondo Milan Kundera

Leggi su formiche

(Di sabato 12 novembre 2022) Il lungo dibattito (bellico) iniziato nel gennaio 2022 conduce a interrogarsi sul futuro e sul destino della comunità, che nel caso degli interessati è proprio quella europea. Ripercorrendo il solco a suo tempo tracciato da Franz Kafka, si potrebbe dire che attualmente il mondo sia deprivato di memoria e di tempo storico: la visione dello spirito, nel migliore dei casi, ha ceduto il posto alla cultura, che può essere positiva oppure negativa. Per fortuna, si è anche in tempo di intelligenti anniversari editoriali (o di coincidenze storiche), e ad esempio Adelphi ha proposto in questo 2022 la riedizione delle bozze della “Suite francese” (la cosiddetta “Tempesta in giugno”), di Irène Némirovsky, ucraina ebrea uccisa nei campi di concentramento. L’autrice, come sappiamo, è scomparsa ottanta anni fa, il 17 agosto del 1942. Non solo: sempre la casa editrice citata ha ristampato “Un ...