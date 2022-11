Quando arriva la neve in Italia? Quando e dove ci sarà la prima nevicata

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 11 novembre 2022) Potrebbe essere il fine settimana buono per rivedere lain, con i fiocchi che potrebbero anche andare a toccare le località a bassa quota. Non è fantascienza, specialmente dopo il caldo di oggi e alcune persone a mezze maniche per le strade del Lazio, ma la previsione del meteo per questo imminente week end. Grazie al freddo proveniente dai Balcani, potremmo trovarci, a sorpresa, davanti a un’completamente innevata. L’arrivo dellainCosì come ad ottobre, anche in questaparte di novembre stiamo assistendo a temperature ben al di sopra della media stagionale. Al Sud si èti anche a 27°C con diverse persone ancora in spiaggia a godersi il sole. Le cose non vanno peggio nelle altre zone d’, soprattutto ...