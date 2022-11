Oggi il compleanno di Demi Moore | splendida 60enne

Dove sono finite le Sardine "Sono sotto il pelo dell'acqua, ma sempre pronte a tornare in piazza, perché una cosa la sappiamo bene,: cioè che non siamo, ciò che non vogliamo". L'attivista Pamela Canfora , triestina di 51 anni, operatrice di un call center, cita Montale. Valentina Perna , altra sardina, 43 anni, giurista, di ...... un omaggio alla figura di Vittorio Boarini , fondatore della Cineteca Comunale (Fondazione ... Si comincia venerdì 11 novembre in Cineteca, per ricordarlo nel giorno esatto del suo, con ...La vittima dell'agguato avvenuto nel pomeriggio a Napoli è Pasquale Angellotti, 54 anni, detto Linuccio 'o cecato, scarcerato nel 2018 dopo essere stato arrestato per un omicidio di camorra. (ANSA) ...Alessia Marcuzzi festeggia oggi i suoi primi 50 anni e lo fa con un look da eterna ragazza, confermando la sua grande passione per moda e bellezza. Nel 2023 tornerà sul piccolo schermo con il nuovo pr ...