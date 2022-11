Inter | Marotta ci è riuscito | firma la prossima settimana

Leggi su serieanews

(Di venerdì 11 novembre 2022) L’si prepara per la gara da disputare contro l’Atalanta, ma nel frattempo lavora anche sul mercato: l’affare sta per andare in porto. L’stravince contro il Bologna e si prepara ora per l’ultima gara che resta da disputare prima della pausa prevista per i Mondiali. Ad attendere i nerazzurri c’è infatti l’Atalanta. Ma, oltre Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.