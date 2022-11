Il mani di Danilo era rigore | basta con le cazzate

Leggi su napolipiu

(Di venerdì 11 novembre 2022) Verona-Juve l’arbitro di Bello non concede un calcio diagli scaligeri, per un fallo di mano in area di. Assurdo quanto accaduto durante Verona-Juve. Al minuto 75 Miguel Veloso calcia in porta,colpisce con la mano ma l’arbitro non concede il tiro dagli undici metri. Nessuna chiamata dell’arbitro Di Bello, che dopo indicazione del VAR (ma senza aver rivisto l’episodio allo schermo) non cambia decisione e assegna fallo laterale.para platealmente la palla che sarebbe finita in rete, ma non è. I moviolisti della domenica, la maggior parte arbitri falliti, ci stanno propinando tutta la retorica del mondo, arrampicate sugli specchi degne del miglior Messner. “La regola dice questo, ma l’arbitro ha interpretato il regolamento, ma la Juve sta tornando“. ...