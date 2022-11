Ghirlande per ogni stagione | solo con carta e cartone 25 idee strepitose!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di venerdì 11 novembre 2022) 25per realizzareper, realizzateconIn questo articolo vi illustreremo come realizzare delle semplicidiche potrete adattare a qualsiasi. Lesono tantissime e a fine articolo troverete un link che vi porta ad altri 20 suggerimenti per realizzare questi fantastici decori. In questo foto tutorial è mostrato passo passo il procedimento per realizzare una base die relativa decorazione per ottenere una ghirlanda di. Con un piatto grande da portata disegnate una doppia circonferenza su unda riciclare, tra la prima e la seconda lasciate dai 5 cm ai 7 cm ...