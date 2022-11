Antonella dà un àut àut a Edoardo | “Se vuoi continuare a parlare con Micol con me hai chiuso”

Leggi su biccy

(Di venerdì 11 novembre 2022)Fiordelisi ha avuto un crollo al termine della puntata del Grande Fratello Vip arrivando a dare un àut àut aDonnamaria. Al centro della discussione?Incorvaia. Questo perché durante la puntata sono stati mostrati i confessionali della siciliana in cui rivela chele ha chiesto un incontro anche pochi mesi fa. “Il rapporto che avete tu enon è paragonabile a quello mio e di Gianluca che è mio amico da 7 anni ed è stato mio fidanzato per 7 mesi! Sai cosa ho scoperto oggi? Che a me queste persone mi fanno schifo. Seessere amico dicon me non ci stai perché a me fa schifo! Mi dà fastidio! Voglio fare la forte ma non ci riesco, va bene? Tu e? Basta!ha parlato di cose vostre del ...