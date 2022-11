Programmi TV di stasera | giovedì 10 novembre 2022 Su Tv8 torna Borghese | sul Nove continua ‘Only Fun – Comico Show’

(Di giovedì 10 novembre 2022) Only Fun Rai1, ore 21.25: Vincenzo Malinconico, Avvocato d’Insuccesso – 1^ Tv Fiction. 1×07 – “Divorziare con Stile – Parte 1?: Teicheué, interrogato dagli inquirenti, si ostina a ripetere d’essere stato incastrato e chiede a Malinconico di difenderlo. Il rapporto con Alessandra Persiano procede serenamente ma l’improvviso arrivo di Alf riaccende le insicurezze della donna, spingendola a prendere in considerazione nuove proposte lavorative. Imprevedibilmente, Vincenzo viene contattato dalla bella moglie di Tarallo, un potente avvocato, che gli chiede di assisterla nella sua causa di separazione dal marito. L’avvocato Starace Tarallo, al contempo, offre a Malinconico una grossa somma di denaro in cambio della sua rinuncia alla difesa 1×08 – “Divorziare con Stile – Parte 2?: L’avvocato Starace Tarallo è così determinato a vincere la causa di separazione da offrire inutilmente a ...

Libero Magazine

, Fiction e Seriein TV Tra i principaliin tv vi segnaliamo: Vincenzo Malinconico, avvocato d'insuccesso (fiction serie tv), in onda dalle 21.25 su Rai 1 Che c'è ...Come ogni sera Noi della redazione informiamo l'elenco completo di tutto il palinsesto televisivo italiano. Come sempre vogliamo ricordare che le aziende ... Stasera in TV: film, serie e programmi di giovedì 10 novembre Marcello Sorgi, editorialista ed ex direttore de La Stampa, è ospite nella puntata del 10 novembre di Stasera Italia, programma televisivo ...La settimana volge quasi al termine, si sente già il profumo del weekend e la stanchezza inizia a farsi sentire. Per raccogliere le forze e affrontare l’ultimo giorno di ...