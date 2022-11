Pier Silvio Berlusconi sul caso Iene | “Non deve più succedere”

Le dichiarazioni diBerlusconi 'Non voglio entrare nello specifico - ha aggiuntoBerlusconi, rispondendo alle domande dei giornalisti in un incontro per fare il punto sulla ...Berlusconi non è piaciuto per niente il servizio delle Iene sul caso del 24enne Daniele che circa un anno fa si era tolto la vita dopo aver scoperto di essere stato vittima di catfishing . ...Cancellato il reality show di Canale5 Doccia fredda per Alfonso Signorini Brutte notizie per i telespettatori che seguono due volte la settimana la ...Pier Silvio Berlusconi commenta il risultato tiepido di Emigratis su Canale 5 e apre all’ipotesi di un one man show di Checco Zalone su Canale ...