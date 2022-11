Inghilterra | Southgate sorprende tutti | svelata la motivazione dell’esclusione di Tomori

Leggi su rompipallone

(Di giovedì 10 novembre 2022) L’attesa per i Mondiali è quasi finita e i ct delle nazionali stanno rivelando le liste dei convocati e non mancano le sorprese. Un esempio è la nazionale dell’dove il ct Garethin conferenza stampa ha motivato l’esclusione di alcuni giovani, come il difensore rossoneroMondiali “Abbiamo scelto i nostri difensori più esperti. Pensiamo che i nostri più giovani abbiano molte qualità, ma non pensiamo che abbiano fatto abbastanza per spingere fuori i più esperti. Maguire invece è uno dei nostri migliori difensori centrali, anche se abbiamo tanti giocatori che stanno giocando al livello richiesto per far parte della Nazionale inglese“. Marco Lovero