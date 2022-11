Finals 2022 | Rafael Nadal e l’ultimo tabù da provare a spezzare

(Di giovedì 10 novembre 2022) Ancora tre giorni e lo sguardo del tennis mondiale sarà concentrato esclusivamente su Torino. Domenica prenderanno il via sul cemento del Pala AlpiTour le Nitto ATP, con i migliori otto giocatori della stagione impegnati a conquistaregrande torneo di quest’annata. Senza Carlos Alcaraz, infortunatosi a Parigi-Bercy, la palma di numero 1 è affidata alle sapienti mani di Rafa, a caccia dell’unico grande titolo che manca nel suo infinito palmares oltre al 1000 parigino. Non dobbiamo essere noi a tessere le lodi del fenomenale mancino di Manacor, senza mezzi termini uno dei migliori giocatori della storia di questo sport. A parlare per lui sono i 22 titoli dello Slam ed i 36 titoli Master 1000 in bacheca, ma nel suo cammino scintillante ha sempre incontrato difficoltà nel torneo di fine anno: in ...

Con le spalle al muro Arnaldi sale sul 2 - 1 nel terzo parziale. L'azzurro ha subito dopo due chance consecutive per allungare nel quarto game, ma Lehecka si salva prima con il servizio e dritto e poi ...Si arresta contro Jiri Lehecka ( n. 74 Atp) la corsa di Matteo Arnaldi (n.134) alle Intesa Sanpaolo Next Gen Atp. Il sanremese è stato sconfitto dal ceco con il punteggio di 4 - 3 4 - 1 4 - 3, incassando la terza sconfitta dall'inizio della settimana. il match È un inizio positivo, come la sua ...Milano, 10 nov. – (Adnkronos) – Jiri Lehecka avanza in semifinale alle Next Gen Atp Finals grazie alla vittoria nel primo match del giovedì su Matteo Arnaldi, con il punteggio di 4-3 (7-5), 4-1, 4-3 ...TORINO (ITALPRESS) – Si è svolto il primo atto ufficiale delle Atp Finals 2022 che cominceranno domenica a Torino, ovvero il sorteggio dei due tornei di singolare e doppio, dove non sono presenti azzu ...