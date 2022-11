Atp Finals | Nadal e Djokovic non si sfideranno ai gironi

Rafa Nadal e Novak Djokovic non sono stati sorteggiati nello stesso girone delle Nittodi Torino (13 - 20 novembre). Lo spagnolo è nel Gruppo Verde insieme a Casper Ruud, due volte finalista Slam in questa stagione, Felix Auger Aliassime e lo statunitense Taylor Fritz, ...Il cinque volte campione delleDjokovic non incontrera' nei gironi preliminari l'avversario piu' temibile Nadal, con cui probabilmente si disputera' la finale. C'e' stato questa mattina a Torino il sorteggio per il ...Nadal, Ruud, Auger Aliassime e Fritz nel gruppo verde; Tsitsipas, Medvedev, Rublev e Djokovic in quello rosso.TORINO (ITALPRESS) - Si è svolto ..."Ancelotti sogna Osimhen e Leao". Rossoneri in tournée a Dubai durante la pausa. I convocati del ct Flick per Qatar 2022. Binaghi annuncia: "venduti già 140mila biglietti" ...