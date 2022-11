(Di giovedì 10 novembre 2022) Nove diversi titolari in campo contro il Lecce, i nove che avevano dato filo da torcerecapolista in panchina. La possibilità di...

Calciomercato.com

Tutto in un colpo solo, quello del mercato 2022: bravi Congerton e D'Amico, hanno regalato auna macchina da gol. I dodici milioni al Lipsia, uno a gara in pratica, sono già stati il ...Misterpotrà contare s ull'organico quasi al completo tra i campi di Zingonia e ancora quando sfiderà in amichevole l'Eintracht Francoforte e l'AZ Alkmaar, il 9 e 29 dicembre. Avrà meno ... Atalantamania: Gasperini e le scelte sbagliate, un messaggio alla società prima dell'Inter! Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...