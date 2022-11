Midterm Usa | sconfitti diversi candidati di punta di Donald Trump che ora teme per le Presidenziali 2024

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Doveva essere la sua occasione per vendicare la sconfitta ingloriosa alle ultime, ma anche per schiacciare definitivamente l’opposizione interna al Partito Repubblicano e rimettere al loro posto coloro che, nel Grand Old Party, mentre lo sostengono sperano che un’alternativa si materializzi al più presto. Ma così non è andata e la personale corsa die dei suoidi bandiera al voto di, con lo spoglio ancora in corso, sembra riconsegnare ai Conservatori americani la possibilità di un futuro oltre il tycoon. Dei suoi circa 300, una buona percentuale è stata eletta, ma sono i nomi più identitari, quelli che più rappresentavano la sua politica e il suo pubblico, ad aver steccato. Se a questo si aggiunge la valanga di voti con i quali la ...

Agenzia ANSA

'Grande lavoro da parte di alcuni fantastici ...'Un animale'. Così l'ex presidente degli, Donald Trump, ha definito Nancy Pelosi. Durante un comizio in Ohio, alla vigilia delle elezioni di(che hanno visto i democratici arginare l'onda repubblicana) per Camera e Senato, il ... Midterm Usa, i repubblicani verso la conquista della Camera, Senato in bilico Si sono aperte le urne di Midterm negli Usa, i Dem hanno la maggioranza risicata al Senato, soffrono invece alla Camera. Il rischio per ora sono due anni di impasse alla Casa Bianca. Tutto ciò che ...The dogs bark, but the caravan goes on. I cani abbaiano ma la carovana va avanti lo stesso. Il New York Post fa leva ...