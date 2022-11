“Mamma | quanti soldi” Elenoire Ferruzzi | quanto ha speso per rifarsi tutta | che cifre

Leggi su tuttivip

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Dopo essere stata mandata al televoto d’ufficio ed infine punita dal pubblico con l’eliminazione, tutto per aver dato della “porta iella” all’ex coinquilina del GF Vip 7 Nikita Pelizon dedicandole persino uno sputo a terra,è stata a Le iene. Su Italia 1, ha rivelatohain chirurgia plastica. L’ex gieffina di Alfonso Signorini, dopo tutte le critiche raccolte al GF Vip 7 per via del suo aspetto che lei definisce da “donna plus”, ha spiegato un concetto. “Non avete capito la cosa fondamentale, sono io che voglio essere così. Mi amo. Voi non so dato che rompete le pa**e”, le taglienti parole dihaper ...